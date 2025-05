Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista in esclusiva ai microfoni dei colleghi di 'Calciobox', non esitando a criticare la dirigenza attuale e raccontando alcuni aneddoti sul suo passato in rossonero. In particolare si è soffermato sul rapporto con il compianto presidente Silvio Berlusconi, spiegando quanto fosse un uomo di parola, e rivelando alcuni retroscena che lo legano a lui. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole (qui l'intervista completa).