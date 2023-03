Milan, Sabatini: “Leao un campione? Gli manca solo una cosa”

"Può diventare un campione, ne ha tutte le stimmate. Forse gli manca un po' di determinazione, quello che invece ha Kvaratskhelia: punta le difese per andare a rompere la porta, non per esibizionismo. Ma ha tutte le caratteristiche per diventare un grandissimo. Deve essere coccolato, circondato d'affetto, perché il talento si esprime meglio in queste condizioni. Al Milan non gli mancherà mai tutto questo, Maldini e Massara sanno perfettamente qual è l'impegno emotivo da mettere". Milan, Pioli: “Con Ibrahimovic gli allenamenti sono diversi”