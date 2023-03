Milan, Pioli: “Con Ibrahimovic gli allenamenti sono diversi”

Zlatan Ibrahimovic è un giocatore di un carisma e di una personalità davvero incredibili. L'attaccante del Milan è tornato in campo in pompa magna e ora, può solo fare meglio, migliorando e aumentando il suo minutaggio. L'importanza dello svedese, va oltre le sue prestazioni in campo. L'attaccante rossonero è da sempre conosciuto per il suo spirito, per la sua volgia di fare e di dare sempre il massimo, anche durante gli allenamenti della squadra. Non solo per il suo benificio ma anche per quello dei suoi compagni, che, spesso, migliorano con Ibra presente. Ne ha parlato anche Stefano Pioli.