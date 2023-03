Fiorentina-Milan, le probabili formazioni di Italiano e Pioli

Fiorentina-Milan, le probabili formazioni

Niente turnover massiccio, si legge, e Olivier Giroud ancora titolare. Per il Milan non ci dovrebbero essere particolari novità se non per necessità. Brahim Diaz si è fermato per un piccolo problema al ginocchio. Al suo posto giocherà Chalres De Ketelaere. Vicino a lui, Ante Rebic. A centrocampo torna Ismael Bennacer. L’algerino non gioca dal 24 gennaio e Pioli vorrà testarlo per Londra. Krunic potrebbe insidiarlo per mercoledì.