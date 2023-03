Stadio Milan, progetto da definire: Cardinale ha fretta

Nuovo stadio Milan, scelta entro aprile?

Cardinale, si legge, è stato molto chiaro nelle sue intenzioni, vuole costruire il nuovo stadio del Milan e farlo in fretta. Si studia l'area La Maura, con una decisione da prendere ad aprile. Il Milan ieri ha comunicato di aver stretto un accordo con CAA Icon, società di consulenza nel management dello sport, leader mondiale. Il Milan e RedBird così pensano di poter prendere la decisione migliore e lanciare una sfida multimilionaria. Il nuovo stadio rossonero è tutto da definire ma sarà progettato per 60-70mila spettatori, come nei disegni del nuovo stadio San Siro. Il costo dello stadio è stimabile in milioni, con oscillazioni che dipendono da fattori e scelte progettuali. Ci potrebbero volere dai 10 ai 15 anni, i tempi per uno stadio moderno. Inoltre, sono iniziate le prime polemiche sulla scelta di La Maura. «Inaccettabile che i privati pensino di poter realizzare uno stadio da 70mila posti», ha detto Enrico Fedrighini. E Daniele Del Ben, presidente del Parco Sud, è più che contrario: «Ci sono regole che impediscono interventi in un'area tutelata come La Maura».