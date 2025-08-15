Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato a RadioSportiva anche del Milan. Ecco il suo pensiero su De Winter e Jashari, nuovi arrivi in casa rossonera

Manca sempre meno al debutto ufficiale della stagione del Milan: i rossoneri affronteranno il Bari nel primo turno della Coppa Italia 2025-26 questa domenica a San Siro. Una partita che Allegri e i suoi ragazzi non possono perdere. Poi sarà tempo di campionato con la prima gara contro la Cremonese. Sandro Sabatini , giornalista, ha parlato a RadioSportiva anche del Milan . Ecco il suo pensiero su De Winter e Jashari , nuovi arrivi in casa rossonera.

Milan, Sabatini: "De Winter a livello". Paragone importante per Jashari

"De Winter mi piace. Non è un campione ma mi piace, può fare anche il braccetto di difesa anche a livello Milan. Jashari potenzialmente è un campioncino, vediamo se si conferma così. Per dare una proporzione direi che è un Barella e sarebbe un gran colpo".