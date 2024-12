Milan-Roma, Gabbia: “Esonero Fonseca? Una sconfitta per noi. Ma io …”

Milan-Roma, Gabbia si schiera con Fonseca: poi si assume tutte le responsabilità del caso

Sull'esonero di Fonseca: "Nello spogliatoio sinceramente non abbiamo parlato di questo, non abbiamo comunicazioni ufficiali su questo. Fino al momento, io sono con il Mister, come tutta la squadra tra l’altro. Siamo delusi, amareggiati per il pareggio. Non siamo contenti con il risultato della partita, questo è quello che io posso dire rispetto a quello che è successo questa sera ovviamente. Io non devo prendere queste decisioni, devo stare a fianco del Mister in ogni momento, e soprattutto il cambio dell’allenatore è una sconfitta anche per noi. Di conseguenza, non penserò mai che c’è bisogno di cambiare l’allenatore, perché mi sento il primo responsabile della situazione in cui siamo. Per me dobbiamo cercare di fare meglio, di unirci e di compattarci. Quello che posso dire è in merito alla partita, il resto delle decisioni del Milan non le prendo io".