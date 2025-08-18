Milan, Ricci: 'Modric fa impressione. La dote fondamentale di Allegri ...'

Sull'impatto del primo mese al Milan : "L’aspetto che mi ha più colpito in questo primo mese di Milan è l’intensità che viene messa in allenamento. Si sta creando veramente una competizione interna molto sana che ti fa alzare il livello. Lo abbiamo notato anche durante le amichevoli, dove ho segnato e fa piacere, ma soprattutto abbiamo messo minuti nelle gambe e ti dico, domenica contro il Bari è stato emozionante entrare a San Siro da giocatore del Milan e non da avversario".

Su Modric: "Ho parlato con Modric di varie cose, anche fuori dal campo. Gli ho chiesto della Spagna e lui mi ha chiesto di varie cose legate all’Italia. Ma soprattutto abbiamo parlato delle case perché è una fase in cui la stiamo cercando entrambi! È molto umile ed è già una figura importante dentro lo spogliatoio. Tanti di noi, lo vedo, che fanno già affidamento su di lui. Sinceramente non mi sarei mai immaginato di condividere lo spogliatoio con lui! Fa certe cose con una naturalezza che fa impressione".