Milan, Repice: “Se non arrivano i soldi, Zaniolo non parte”

Su Zaniolo: "Zaniolo non va via se non arriva nessuno. Ha detto bene Mourinho, se viene una squadra che dà i soldi che vuole ok, sennò rimane. Sta lavorando anche da general manager Mourinho. La famiglia Friedkin in tempo di pandemia ha fatturato 11 miliardi di dollari, potrebbe appianare il debito della Roma ma non puoi azzerare tutto, perché la UEFA dice che puoi spendere per quanto fatturi. Mou per Zaniolo fa un ragionamento da general manager, poi se va via, lo va a prendere lui l'altro giocatore, ma se non arrivano i soldi giusti, Zaniolo non parte. O va via alle sue condizioni o non se ne fa nulla. Andrà via a zero? Ma un grande club fa così, non si fa mettere sotto scacco, come il Milan con Donnarumma". Indagine della Guardia di Finanza sul Milan: il motivo