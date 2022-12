Milan, senti Renato Sanches: “Pensavo di essere pronto per una big”

L'ex obiettivo del Milan Renato Sanches ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al fatto di giocare in una big

Fabio Barera

Era stato il principale obiettivo messo nel mirino dai dirigenti del Milan Paolo Maldini e Frederic Massara nel corso del calciomercato estivo per sostituire Franck Kessié. E invece alla fine non è mai arrivato, preferendo la destinazione PSG al posto di un progetto che gli avrebbe garantito di crescere. Stiamo parlando di Renato Sanches. Il mediano portoghese non sta facendo poi così male all'ombra della Tour Eiffel, dove ha trovato 10 presenze in Ligue 1 in stagione, condite da due reti. A deludere, però, nella carriera del lusitano, è stata la parentesi al Bayern Monaco.

Le parole di Renato Sanches — Arrivato in Baviera grazie al grande campionato europeo che aveva disputato, Renato Sanches non compie mai il salto di qualità che tanti si aspettavano, rilanciandosi poi definitivamente con il Lille. E proprio dell'esperienza al Bayern Monaco è tornato a parlare il portoghese, che ai microfoni di Mais Futebol ha ammesso che pensava di essere pronto per giocare in un top club. Di seguito le sue parole.

"Credevo di essere pronto per una squadra così, ora so che non lo ero".