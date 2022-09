Psg, Renato Sanches: lesione agli adduttori. Verrà rivalutato tra 10 giorni

Infortunio per Renato Sanches, calciatore del Psg ed ex obiettivo di mercato del Milan. Il portoghese verrà rivalutato tra dieci giorni

Un impatto non esattamente da ricordare quello di Renato Sanches con il Psg. Il centrocampista portoghese, ex obiettivo di mercato del Milan, ha finora totalizzato soltanto 176 minuti complessivi tra Ligue 1 e Champions League, realizzando un gol al suo debutto assoluto. Un solo impiego dal primo minuto per lui e un ruolo da alternativa che appare abbastanza chiaro fino a questo momento.