Milan, rinnovo Tonali fino al 2027: a ore l’annuncio. Ecco quanto guadagnerà

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha fatto il punto sul rinnovo di Sandro Tonali . Nella giornata odierna, infatti, il Milan e il suo numero 8 dovrebbero annunciare il rinnovo di contratto fino al 2027, con doveroso aumento di ingaggio. Tutti ricordano la scelta dello scorso anno di tagliarsi lo stipendio per favorire l'accordo con il Brescia, detentore del cartellino. Una decisione di cuore e di spessore dovuta alla non brillante prima stagione disputata in maglia rossonera. Tonali compirà un importante passo in avanti, passando da un ingaggio di 1,3 milioni di euro a 2,5 a stagione .

Quanto a margini di miglioramento, Tonali non è secondo a nessuno. La sua stagione è iniziata con una partita di ritardo a causa di un acciacco fisico, poi l'accelerata. Senza Rade Krunic infortunato e Franck Kessié, il classe 2000 è il principale responsabile dei chilometri rossoneri. Finora i risultati sono stati un po' altalenanti: dal picco contro l'Inter in cui ha guadagnato palla e fatto partire l'azione per il pareggio di Rafael Leao, alla partita contro l'Atalanta in cui ha sbagliato un gol non così difficile. Adesso Stefano Pioli si aspetta lo scatto decisivo in avanti: un Milan d'assalto che vuole spingere ha tanto bisogno del suo passo nel cuore delle azioni. Con un rinnovo in più sarà certamente più facile sbloccarsi in maniera definitiva.