Milan, Reijnders: “Zirzkee? Connessione italiana”. E Joshua risponde

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ieri sera è sceso in campo da titolare con l'Olanda in Nations League contro la Bosnia. Il mediano rossonero, nel corso del match, ha trovato anche la rete del momentaneo 2-1, in pieno recupero nel primo tempo. La partita è poi terminata con il punteggio di 5-2 contro la Bosnia. Il rossonero ha parlato nel post partita anche della connessione con Zirkzee, ex obiettivo del Milan (parole riprese e tradotte da nu.nl).