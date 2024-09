Milan, Turci: “Reijnders può segnare tanti gol. Ecco il suo ruolo”

Nel podcast di "TUTTI IN THE BOX", il giornalista Tommaso Turci ha parlato anche del derby tra Inter e Milan e in particolare di Reijnders

Nel corso del podcast di " TUTTI IN THE BOX ", il giornalista di DAZN Tommaso Turci ha parlato anche del derby tra Inter e Milan e in particolare di Reijnders , ricordando un retroscena su Lecce-Milan della scorsa stagione. Ecco le sue parole.

Milan, Reijnders tra i migliori nel derby: Turci parla del suo ruolo e non solo

"Reijnders veniva da un gol a Lecce e io ho chiesto a Pioli: "Quand'è che questo giocatore diventerà un giocatore da doppia cifra". Perché Reijnders, per quanto volte va a riempire l'area, la conclusione che ha dal limite, per quante occasioni a a costruire per i compagni in area avversaria, è un giocatore che può realmente segnare tanti gol. E secondo me non lo sa neanche lui quanti ne può fare. La sua posizione è quella, lui è una mezz'ala avanzata, quasi trequartista. Noi a volte abbiamo addirittura pensato ad inizio stagione: "Ma perché il Milan non gioca 4-3-3 con un Reijnders lì davanti alla difesa mediano?". Ma è sprecato lì, Reijnders è uno che deve attaccare la porta, è uno che ha dei gol nelle gambe, e non lo sa neanche lui". LEGGI ANCHE: Milan, Fonseca detta la via: poco turnover alla ricerca del giusto equilibrio