Milan, Reijnders sui social dopo la vittoria nel derby: “Milano è rossonera”

Dopo il derby vinto dal Milan per 2-1, il centrocampista rossonero, Tijjani Reijnders, posta sui social una foto per esprimere la sua gioia

Il Milan supera l’Inter 2-1 nel derby che chiude la domenica di Serie A, grazie ai gol di Pulisic e Gabbia, con il momentaneo pareggio di Dimarco. Dopo un periodo complicato, i rossoneri ottengono una vittoria fondamentale, sia per la classifica che per il morale, portando serenità a un ambiente sotto pressione dopo la sconfitta all’esordio in Champions contro il Liverpool. Una partita intensa e tre punti meritati per il Milan, che nella ripresa, dopo aver sofferto nella seconda metà del primo tempo, ha messo in difficoltà i campioni d'Italia, dominando il centrocampo e bloccando le strategie di Simone Inzaghi.