Milan, tra Reijnders e Tonali: cosa manca? Adani e Cassano discutono

Milan, Adani: "Reijnders calciatore di classe. Tonali indispensabile".

"Per me Reijnders è un calciatore di classe, che ha tempi e visione. Conosce le dinamiche del gioco, fa uscire il pallone guardando avanti. Reijnders quando guarda avanti e c’è un calciatore che è in condizione di ricevere il passaggio non lo sbaglia. Deve ancora fare uno step, ma tifo per lui, ci credo e ne sono attratto. L’operazione che porta alla valorizzazione di Tonali e nel venderlo per poi capitalizzare il suo valore è una grande operazione, ma secondo me al Milan manca eccome Tonali. In questo Milan sarebbe stato un calciatore unico, avrebbe favorito lo sviluppo degli altri. Giocatore indispensabile per tutti".