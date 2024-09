Il giornalista: “Al Milan accettano la sconfitta. Sta mancando Tonali”

Su Sandro Tonali: "Ho la sensazione che Tonali sia cresciuto molto. Ha lavorato per un anno, bene, ha visto un obiettivo, ha lavorato per l’obiettivo e ora ha una carica che è trascinante. Cosa ha Tonali che non hanno molti altri giocatori? Lui ha un forte senso di appartenenza per il gruppo, per i compagni, per la squadra in cui gioca. Questa cosa è una dote innata, che Tonali ha sempre avuto: nei modi, nella corsa in più, nel contrasto, nel richiamare un compagno, che è una cosa che trascina. Questo è mancato tanto all’Italia e in questo momento sta mancando anche al Milan". LEGGI ANCHE: Milan, il karma gira. Il caso di Bennacer è già emblematico: ecco perché >>>