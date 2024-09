Milan, il karma gira. Il caso di Bennacer è già emblematico: ecco perché

Non è neanche iniziato settembre che il Milan vive già un periodo di riflessioni. Le conseguenze di un mercato grigio, sia in entrata che in uscita, si abbattono anzitempo sul gruppo rossonero. A fronte di una stagione piena zeppa di impegni, i dirigenti del Diavolo hanno optato per diminuire gli elementi della rosa, andando a cedere, per la maggior parte in prestito, giocatori che potevano certamente tornare utili (Saelemaekers?). Il caso di Ismael Bennacer diventa dunque lo stendardo di una campagna acquisti non certo all'altezza delle aspettative. Il Milan non ne esce migliorato e ora, addirittura, si appresta a preparare un mese difficile sperando che nessuno ne esca acciaccato.