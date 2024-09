Fofana, Reijnders e un grande vuoto: Milan, il parere dell’ex Morfeo

Domenico Morfeo, ex fantasista in Serie A anche del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' del centrocampo dei rossoneri

Domenico Morfeo , classe 1976 , ex fantasista, in Serie A , anche del Milan (in prestito, nella stagione 1998-1999 , con 13 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia e uno Scudetto nel suo palmarès), ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola del centrocampo dei rossoneri. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan, le parole dell'ex Morfeo alla 'rosea'

Su Youssouf Fofana che aggiunge qualità tecnica e forza fisica al centrocampo del Milan: «Il Milan, per ora, deve pensare a diventare una squadra. E per diventare una squadra non è sufficiente un solo giocatore, a meno che non si chiami Diego Armando Maradona o Pelé. Ciò significa che Fofana va benissimo perché aumenta il tasso tecnico, però Paulo Fonseca deve cercare di far diventare questi giocatori un gruppo solido e unito».