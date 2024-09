Tijjani Reijnders , centrocampista del Milan , ha rilasciato un'intervista ai media olandesi al termine della sfida tra Paesi Bassi e Bosnia , di cui vi abbiamo riportato già un estratto ( QUI IL LINK ALL'ARTICOLO ), svelando un aneddoto che riguarda la sua ragazza Marina . Nel corso del match, tra l'altro, il mediano rossonero ha segnato la rete del momentaneo 2-1. Ecco, dunque, le sue parole in merito riportate da 'NOS', emittente radiotelevisiva neerlandese.

Milan, Reijnders si dispera per la traversa: poi racconta una richiesta speciale della sua ragazza

Sulla partita: "C’è molta freschezza, ci cerchiamo molto l’un l’altro. Fortunatamente, questo si traduce in partita. Abbiamo iniziato bene nel primo tempo. Abbiamo avuto alcune buone occasioni e il gioco è stato buono. Peccato solo averli fatti avvicinare due volte, cosa che non era necessaria. Abbiamo trovato sempre l’uomo tra le linee, ci siamo allenati su questo. Penso che l’abbiamo eseguito bene, solo l’ultimo passaggio non era quello giusto, ma possiamo essere soddisfatti".