Milan, Reijnders parla da ex: “Anno fantastico. La Premier è incredibile”

"I club sono ancora in trattativa. Per me è solo una questione di attesa". Tijjani Reijnders , centrocampista del Milan , ha parlato a “Voetbal International”, testata olandese, del suo prossimo trasferimento al Manchester City . Parole che sanno già di addio. Il numero 14 rossonero, infatti, sarebbe a un passo dalla Premier League: oggi ci sarebbe chiusa del tutto la trattativa tra i due club. Al Milan dovrebbero arrivare circa 70 milioni di euro tra parte fissa e bonus, col giocatore pronto a passare alla corte di Guardiola. Ecco le parole di Reijnders tradotte dal sito gialucadimarzio.com.

Milan, Reijnders parole d'addio: "Devo attendere. La Premier un sogno"

"Il mio ultimo anno al Milan è stato fantastico tra gol e assist, anche se abbiamo avuto delle difficoltà e le cose non sono andate come volevamo. Sono un giocatore moderno che può ricoprire più ruoli da una parte all’altra dell’area. De Bruyne è un grande, era il primo giocatore che guardavo sempre del City. Ho sentito Guardiola? No, ho parlato solo con Aké circa un possibile trasferimento. Vediamo come andrà. La Premier la sogni da ragazzo. A volte se ci penso non credo a dove sono arrivato nel giro di quattro anni dall’AZ".