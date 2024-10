Milan, Reijnders: “Idoli? Ronaldinho e Messi. Sfortunatamente…”

Tijjani Reijnders , centrocampista del Milan , ha parlato in esclusiva al canale 'YouTube' ufficiale della Lega Serie A . Ecco, dunque, qui di seguito il video delle sue dichiarazioni integrali ( QUI PER IL TESTO ).

Ecco il passaggio sui suoi idoli calcistici, come Messi e Ronaldinho .

"Quando ero molto giovane, il mio idolo era Ronaldinho e poi quando ho avuto 10-12 anni è diventato Lionel Messi. Sfortunatamente non ho mai incontrato quei due, ma forse in futuro. Ma sì, loro erano i miei due idoli quando ero giovane".