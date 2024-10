Milan, Gullit: “Reijnders, crescita incredibile. Elemento chiave”

Ruud Gullit, ex giocatore e leggenda del Milan, è stato il protagonista di una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Argomento ovviamente il suo Milan. Morata, Reijnders, Fonseca, Ibrahimovic e non solo . Ecco il parere dell'olandese sulle prospettive del Diavolo. Qui il suo pensiero su Reijnders ( LE PAROLE COMPLETE ).

«Lo avevo visto qualche anno fa nella seconda squadra dell'Az Alkmaar e, anche se si notava la sua qualità, non ero sicuro che sarebbe diventato il giocatore che è ora. La scorsa stagione in rossonero ha avuto una crescita incredibile, sotto l'aspetto della personalità e del rendimento, e poi ha disputato un grande Europeo con l'Olanda. E' un elemento chiave per il Milan e per la nazionale».