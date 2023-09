Milan, Reijnders: “Giocare in uno dei più grandi club del mondo è un onore”

Intervistato dai canali ufficiali dell'Olanda, in seguito alla sua convocazione, il centrocampista del Milan, Tijjani Reijnders, ha parlato del suo approdo in rossonero: "E’ stata un’estate intensa dopo le vacanze. Alla fine sono riuscito a trasferirmi al Milan, dove gioco con molto piacere. Ovviamente le impressioni sono tutte nuove, ma della cultura italiana non ci si può lamentare. Giocare in uno dei più grandi club del mondo è un onore".