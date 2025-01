Sull'arrivo al Milan: «È uno dei miei sogni più grandi diventati realtà: questo club è una delle più grandi squadre al mondo. Essere qui mi riempie di gioia e di orgoglio. E quello che mi dà il club è bello, mi dà tanto calore. È una sensazione che mi fa andare ogni giorno a Milanello con un grande sorriso. Merito di quella stagione con l’AZ, quando siamo arrivati in semifinale di Conference League. Ho cominciato a farmi notare e in quel momento arrivò il Milan. Ricordo che dissi a mio padre: è il club che voglio. Nella mia decisione ha contato anche la storia del Milan, è stata una delle prime cose a cui ho pensato. Da qui sono passati un sacco di campioni: van Basten, Gullit, Rijkaard… giocatori con uno status leggendario. Per me è straordinario avere la possibilità di giocare per lo stesso loro club. L’ho aspettata a lungo, questa esplosione. Pensavo che dall’AZ sarei andato a un top club olandese, e poi all’estero. Alla fine, quando è arrivato il Milan, abbiamo deciso di saltare la tappa intermedia».

"Contro il Real la notte perfetto. E il derby con l'Inter ..." — Sulla vittoria con il Real Madrid: «È stata la notte perfetta. Quella, e anche il derby vinto con l’Inter. Sono momenti che, solo a pensarci, mi riempiono di gioia. La aspettavamo con ansia, quella partita. Era importante perché dovevamo vincere. È stata una serata magica: abbiamo dimostrato la nostra forza, ci ha aiutato a costruire la nostra fiducia. Spero di rivivere notti così».

Milan, Reijnders: "In Serie A un inizio difficile. Poi la fiducia di Pioli ..." — Sull'adattamento alla Serie A: «Certo, all’inizio è sempre difficile. Fortunatamente ho ricevuto tanta fiducia da parte dell’allenatore (Stefano Pioli) e dei compagni l’anno scorso, il che mi ha aiutato ad adattarmi più velocemente. In Italia ho imparato che un sacco di squadre giocano uomo a uomo, che è un campionato davvero competitivo, dove ogni partita è difficile. Se non sei concentrato vieni punito. E c’è tanta attenzione nel preparare le partite, molto di più rispetto a come ero abituato in Olanda».

Sul suo ruolo: «Ora gioco molto di più nella trequarti avversaria, e penso che questa è la posizione che mi si addice di più. Con la Nazionale olandese a volte gioco da dieci, in modo da avere tanto spazio per le giocate. Adesso con Fofana che gioca da 6 ho più spazio per muovermi tra la difesa e l’attacco. Sì, ho sempre avuto delle mie caratteristiche di gioco»

Milan, Reijnders: "Gioco alla De Bruyne. Mio padre mi dice sempre ..." — Sul suo modello: «Kevin De Bruyne. L’ho seguito tantissimo, ho guardato un sacco di suoi video quando ero più giovane. È un po’ il mio modo di giocare, un centrocampista box-to-box che imposta la manovra e aiuta in fase di finalizzazione».

Sull'insegnamento del padre: «Mio padre dice sempre: mai montarsi la testa, bisogna restare umili. Mai guardare le persone dall’alto verso il basso, mai sentirsi migliori di qualcun altro. È un concetto che mi sta molto a cuore e penso che sia veramente importante: conta essere normali, rimanere se stessi».

"La lezione che ho imparato è continuare a lavorare, sempre" — Sul suo passato: «Forse in passato avrei potuto essere più audace, farmi sentire di più. Perché ho aspettato davvero a lungo prima di avere una grande opportunità. Ma alla fine ogni cosa è pianificata, e magari per me aspettare un po’ di più è stato un bene».

Sul primo ricordo legato al calcio: «La prima volta con un pallone tra i piedi? Giocavo nel giardino dietro casa, tirando la palla un po' ovunque… A volte giocavo anche in casa, e capitava di rompere degli oggetti! Da sempre io e mio fratello desideravamo diventare dei calciatori professionisti. Oggi che lo siamo entrambi, siamo molto orgogliosi. Quando sono arrivato in prima squadra con l'AZ, mio padre mi disse: devi farti vedere in campo. Per ogni due tiri in porta mi dava 50 euro, se non riuscivo i 50 euro glieli davo io. Alla fine ci riuscivo sempre, perciò mi disse: mi costi troppo. Continuare a lavorare, sempre. È questa la lezione che ho imparato. Può sembrare scontato, ma solo con il lavoro si migliora».