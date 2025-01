Sul suo arrivo al Milan: "Ricordo che dissi a mio padre: è il club che voglio. Nella mia decisione ha contato anche la storia del Milan, è stata una delle prime cose a cui ho pensato. Da qui sono passati un sacco di campioni: van Basten, Gullit, Rijkaard…giocatori con uno status leggendario. Per me è straordinario avere la possibilità di giocare per lo stesso loro club".

Sulla Serie A e sull’impatto avuto: "All’inizio è sempre difficile. Fortunatamente ho ricevuto tanta fiducia da parte dell’allenatore e dei compagni l’anno scorso, il che mi ha aiutato ad adattarmi più velocemente. In Italia ho imparato che un sacco di squadre giocano uomo a uomo, che è un campionato davvero competitivo, dove ogni partita è difficile. Se non sei concentrato vieni punito. E c’è tanta attenzione nel preparare le partite, molto di più rispetto a come ero abituato in Olanda". LEGGI ANCHE: Milan, Tomori-Bennacer: Conceicao rilancia due perni di Pioli. E in futuro...