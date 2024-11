Milan, Cattaneo pazzo di Reijnders: “Che forte, mamma mia!”

Negli studi di Radio Serie A, presente anche Marco Cattaneo , noto giornalista. Tra gli argomenti anche il Milan e in particolare Tijjani Reijnders . Il centrocampista olandese è stato protagonista del "è lo sposo più corteggiato del Milan". Parole molto importanti per Tiji che si sta prendendo il Milan in mano e ormai è uno dei top assoluti della Serie A . Ecco il parere di Cattaneo.

Milan, Cattaneo innamorato di Reijnders: "Per me è tra i più forti centrocampisti del mondo"

"Che forte Reijnders, mamma mia! È elegante, sorridente, con questa dentatura perfetta, sguardo fiero, testa alta. Se può diventare tra i più forti centrocampisti del mondo? Per me lo è già. Secondo me nei primi top 10 club europei potrebbe essere titolare in tutti e 10".