Milan, da Zortea a Reijnders e Bartesaghi: Diavolo affossato dagli errori arbitrali

Nel corso di questa stagione ci sono già stati parecchi errori arbitrali, molti dei quali hanno penalizzato il Milan . Al termine di molte giornate di Serie A , infatti, ci si è trovati a parlare del livello non eccelso dei direttori di gara e in tanti casi ad essere la 'vittima' è stato il club rossonero. Solamente in un'occasione il Diavolo ha beneficiato di un evidente abbaglio a proprio favore. La casistica, però, vede un predominio netto di eventi contrari, che sono costati anche parecchi punti sul campo.

Milan, errori arbitrali quasi tutti a sfavore: gli episodi che condannano il Diavolo

Procedendo con ordine, il primo errore è arrivato nel corso di Milan-Lecce, quando Luca Zufferli ha espulso Davide Bartesaghi per un intervento che, nella stessa giornata, in un altro match, non è valso il cartellino rosso. Si è proseguito in Champions League contro il Bayer Leverkusen con due rigori non assegnati da Sandro Scharer negli ultimi 10', di cui il secondo piuttosto solare per fallo di Piero Hincapié su Ruben Loftus-Cheek. Per chiudere momentaneamente il cerchio di partite ravvicinate è arrivato il cartellino rosso di Daniele Chiffi a Tijjani Reijnders per un contatto fortuito contro l'Udinese.