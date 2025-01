Milan, Ravezzani: “Mercato? Si misurerà la voglia di Cardinale. Servono…”

"Il Milan ha qualche giustificazione, come le assenze". Così Fabio Ravezzani , sul canale 'YouTube' di 'QSVS', ha commentato la bruttissima sconfitta del Milan contro la Juventus . "Una grande squadra deve comunque giocare una buona partita e resistere senza i suoi migliori giocatori. Il Milan gioca male, stando in difesa, in stile Allegri, ma nel primo tempo aveva creato. Nel secondo tempo crolla, mentalmente e fisicamente. Se non ci sono ricambi all'altezza la colpa è della società ".

Milan, Ravezzani: "Servono due colpi importanti! E Cardinale..."

"I ricambi sono disastrosi. Dai cambi è entrato addirittura Jovic. Certo il Milan dei titolari è da prime quattro, ma quello delle riserve è sconsolante. Conceicao non puoi cambiare tutto da solo. Il Milan si deve rinforzare con almeno due colpi importanti dal mercato. Uno in attacco, bisogna investire. Non si può continuare a vivere spendendo meno degli altri, poi si soffre. In questa finestra di mercato si dovrà misurare la voglia di Cardinale di rialzare la squadra e non pensare solo al bilancio".