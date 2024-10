Fabrizio Ravanelli, dirigente del Marsiglia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del quotidiano 'Il Corriere dell'Umbria', nell'edizione in edicola questa mattina, soffermandosi in particolare sul ruolo di Zlatan Ibrahimovic al Milan. L'ex bomber della Juventus, infatti, ha spiegato come lo svedese in realtà decida tutto nel club rossonero e abbia molti più poteri.