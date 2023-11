Ranieri: “Inter messa meglio, ma non dimentichiamo Napoli e Milan”

Alla guida del suo Cagliari, Ranieri in questa stagione ha raccolto 9 punti , conquistati grazie a due vittorie e tre pareggi. Le vittorie sono arrivate nelle ultime tre giornate di campionato contro Frosinone , dopo una rimonta che ha del clamoroso, e Genoa . Nell'ultima giornata di campionato la squadra sarda ha disputato un'ottima gara a Torino contro la Juventus. Tra queste ottime prestazioni vi è anche il passaggio del turno in Coppa Italia dopo 120 minuti contro l'Udinese. LEGGI ANCHE : Ouédraogo, Milan avanti sull'Inter: le ultime di mercato >>>

