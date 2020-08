Rangnick: “Allenatore o dirigente? Un ‘trainager’, parte di un ingranaggio”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ralf Rangnick, che era stato in procinto di diventare nuovo manager del Milan, ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Rangnick sul suo futuro professionale: si vede meglio da allenatore o da direttore sportivo?

“Dipende dal progetto. Negli ultimi 36 anni ho sempre avuto più successo quando potevo essere più di un semplice tecnico, un ‘trainager‘, allenatore e manager. Ma mi considero parte di un ingranaggio con tanti pezzi. Cerco le persone migliori, le personalità più forti, dallo staff ai nutrizionisti, dallo psicologo ai video analyst, fino ovviamente al settore scouting”, le parole del tedesco. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI RANGNICK >>>