Rami al veleno: “Inzaghi faceva giocare i suoi amici, una sfortuna trovarlo”

Adil Rami , difensore del Troyes, è ritornato sulla sua esperienza al Milan, attaccando senza mezzi termini Filippo Inzaghi , all'epoca suo allenatore. Il francese, afferma, se n'è andato per ritrovare il calcio vero, quello che 'Superpippo' gli aveva tolto dal momento che 'faceva giocare i suoi amici'. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'BeIn Sports'.

"Con il Milan ho avuto la sfortuna di imbattermi in Inzaghi. Ha fatto giocare i suoi amici. Me ne sono andato, volevo ritrovare il calcio vero".