Milan, Leao: “Ho sempre avuto la musica in casa, mi piace scrivere”

L'attaccante del Milan Rafael Leao , oltre alla carriera nel mondo del calcio, in cui sembra avere un ottimo futuro, potrebbe fare strada anche nella musica. Il portoghese, infatti, è anche un rapper emergente con il nome di Way 45 . In un'intervista rilasciata ai microfoni di RDP Africa , il classe 1999 ha parlato di come tutto è iniziato. Di seguito un estratto dell'intero intervento, che verrà pubblicato il 24 dicembre.

"Mio papà era un cantante, è arrivato a fare alcune cose, ma nulla di rilevante. Mio zio è stato un dj. Così ho sempre avuto la musica in casa, in famiglia. Ho iniziato a cantare durante la quarantena. Vivo da solo e ogni tanto vado a trovare la mia famiglia".

"Durante quei giorni non avevo nulla da fare e io scrivo tantissimo, non sono una persona che parla molto. Ho cominciato a scrivere, scrivere e scrivere, per poi sperimentare sulle strumentali. Tutto è iniziato per caso con gli amici". Mercato Milan, l'indiscrezione: "Ecco l'obiettivo per l'attacco" >>>