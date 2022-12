Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, tutti gli ostacoli della trattativa

Rafael Leao è in trattativa per il rinnovo del suo contratto con il Milan. Nell'intricata vicenda, però, pesano tanti fattori. Il punto

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan, tutt'altro che vicino, rispetto, per esempio, a quello di Ismaël Bennacer.

Il 'nodo Sporting Lisbona' continua, infatti, a complicare i piani dell'attaccante portoghese. Per pagare la sua parte di risarcimento al club lusitano, come stabilito dai Tribunali, infatti, Leao ha bisogno di monetizzare il più possibile a livello di stipendio.

Rinnovo Leao, per il Milan non sarà una missione facile — Non si tratta di una situazione semplice. Da un lato, infatti, Leao vorrebbe rimanere al Milan, ma la multa salata da pagare è sempre lì. E, attualmente, il 20% del suo stipendio è posto sotto sequestro come formula di parziale pagamento. Ecco perché le sirene della Premier League, dove andrebbe a guadagnare cifre importantissime, sono sempre forti.

Il Chelsea continua ad osservare la situazione, anche se Leao non ha mai manifestato finora la volontà di lasciare il Milan. Nel suo 'clan', come dichiarato un mese fa dal papà Antonio a 'Record', c'è ancora la convinzione che il numero 17 della formazione di Stefano Pioli sia parte lesa nella vertenza che vede coinvolto anche un altro suo ex club, il Lille.

Servono tanti soldi, pesa la multa da pagare allo Sporting — La realtà dei fatti racconta di un Leao che ha bisogno di incassare più soldi per poter vivere meglio una situazione che lo sta turbando molto. Nei primi mesi del 2023 le parti, ha specificato 'Tuttosport', si troveranno nuovamente a 'Casa Milan' per cercare di capire se ci saranno le basi per un rinnovo di contratto di Leao con il Milan.

Eventualità che, ha sottolineato il quotidiano torinese, ad oggi appare difficile. Servirà, infatti, uno sforzo importante del Milan, ma anche un gesto del ragazzo, che deve andare incontro al club. Qualora non fosse trovato un accordo, in estate il Milan cederà Leao al miglior offerente.