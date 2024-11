Milan, Rabiot un rimpianto? Pellegatti: “Divento matto! Lo prendevi per…”

"Guardavo la partita dell'Italia e non è bello vivere di rimpianti, ma io quando vedo la doppietta di Rabiot che poteva arrivare per 6/7 milioni lordi...Un campione del genere in un centrocampo che non ha alternative. Ieri ha incantato. Il Milan lo poteva prendere, oggi lo avevi insieme a Fofana e Reijnders. Io impazzisco. Quando vedo un giocatore che il Milan avrebbe potuto prendere a cifre umane...Con Rabiot arrivavi in Champions League sicuramente. E c'è l'ha il Marsiglia che non è il Milan come ambizioni e qualità. Quindi anche la caratura lo avrebbe potuto spingere rossonero. Io divento matto, saremmo stati più forti per solo 10 milioni". LEGGI ANCHE: Rinnovo, Reijnders fa sorridere i tifosi del Milan: “Vi posso solo dire che …” >>>