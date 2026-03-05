Adrien Rabiot centrocampista del milan, è stato intervistato da 'Rivista Undici': le sue parole sul fattore fiducia e...
Adrien Rabiot, uno dei pilastri del Milan di Massimiliano Allegri è stato intervistato dai microfoni di 'Rivista Undici'. Il centrocampista francese ha voluto soffermarsi a parlare della questione 'fiducia', molto importante all'interno di una squadra, per poi sposarsi a parlare dei leader dello spogliatoio rossonero. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:
Milan, parla Rabiot
La fiducia è fondamentale: «La fiducia in me stesso è sempre stata un tratto del mio carattere. Con il tempo, con l’esperienza, questa fiducia è cresciuta sempre di più. Questa è una cosa che voglio trasmettere anche qui, al Milan. Se siamo qui, vuol dire che siamo forti, che abbiamo qualità, e sono cose che dobbiamo dimostrare. Per questo è utile provare, a volte rischiare alcune cose, e per farlo bisogna avere fiducia in noi stessi».