Rabiot: “La fiducia? Una cosa che voglio trasmettere. Siamo forti, dobbiamo averla”

Adrien Rabiot centrocampista del milan, è stato intervistato da 'Rivista Undici': le sue parole sul fattore fiducia e...
Alessia Scataglini

Adrien Rabiot, uno dei pilastri del Milan di Massimiliano Allegri è stato intervistato dai microfoni di 'Rivista Undici'. Il centrocampista francese ha voluto soffermarsi a parlare della questione 'fiducia', molto importante all'interno di una squadra, per poi sposarsi a parlare dei leader dello spogliatoio rossonero. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:

Milan, parla Rabiot

La fiducia è fondamentale: «La fiducia in me stesso è sempre stata un tratto del mio carattere. Con il tempo, con l’esperienza, questa fiducia è cresciuta sempre di più. Questa è una cosa che voglio trasmettere anche qui, al Milan. Se siamo qui, vuol dire che siamo forti, che abbiamo qualità, e sono cose che dobbiamo dimostrare. Per questo è utile provare, a volte rischiare alcune cose, e per farlo bisogna avere fiducia in noi stessi».

Sui leader dello spogliatoio: «Penso che giocatori come Modric, Maignan, anche uno arrivato da poco come Füllkrug, siano indispensabili per trascinare la squadra, ognuno a suo modo».

