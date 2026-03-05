Pianeta Milan
INTERVISTE

Verso Milan-Inter, Ranocchia carica l’ambiente: “Vita o morte? Leao ha descritto molto bene il derby”

Milan-Inter, Ranocchia: 'Vita o morte? Leao ha descritto bene il derby'
Nella settimana del derby, l'ex difensore nerazzurro Andrea Ranocchia ha parlato di Milan-Inter, match in programma domenica 8 marzo alle 20:45: queste le sue parole
Redazione PM

Fra 3 giorni Milan e Inter si affronteranno per il 246° derby della Madonnina. Una sfida carica di tensione, una gara che vale molto di più dei tre punti: in ballo ci sono l'onore e la supremazia cittadina. I riflettori di San Siro sono pronti ad accendersi su un match che promette spettacolo.

Milan-Inter, le parole di Ranocchia

—  

Nella settimana del derby sta parlando chiunque, da Kakà e Ricci a Salvini e Berti. Nella giornata di oggi si è espresso anche un noto rappresentate del mondo nerazzurro: Andrea Ranocchia. L'ex difensore ha dato la sua lettura di Milan-Inter sulle pagine della 'Repubblica'. Di seguito, un estratto della sua intervista

"Se dovesse vincere l'Inter il derby sarà decisivo, altrimenti non credo. La squadra di Chivu ha un grande vantaggio e mancano sempre meno partite alla fine del campionato, in più sono anche usciti dalla Champions League e possono concentrarsi solo sulla Serie A. Se dovesse vincere il derby, l'Inter avrebbe in mano lo scudetto".

"Vita o morte? Penso che Leao l'abbia descritto molto bene. È la partita più sentita a Milano, inoltre spesso, come in questa stagione, può indirizzare in maniera prepotente il campionato. È una gara sempre bella da giocare e da vivere per tutta la città. Mi auguro di assistere a un bello spettacolo per il calcio italiano".

