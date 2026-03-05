Milan-Inter, Ranocchia: 'Vita o morte? Leao ha descritto bene il derby'

La carica di Fullkrug e Pavlovic in vista del Derby. Allegri pensa solo al Milan. Rabiot si racconta
"Se dovesse vincere l'Inter il derby sarà decisivo, altrimenti non credo. La squadra di Chivu ha un grande vantaggio e mancano sempre meno partite alla fine del campionato, in più sono anche usciti dalla Champions League e possono concentrarsi solo sulla Serie A. Se dovesse vincere il derby, l'Inter avrebbe in mano lo scudetto".
"Vita o morte? Penso che Leao l'abbia descritto molto bene. È la partita più sentita a Milano, inoltre spesso, come in questa stagione, può indirizzare in maniera prepotente il campionato. È una gara sempre bella da giocare e da vivere per tutta la città. Mi auguro di assistere a un bello spettacolo per il calcio italiano".
