Nazionali Milan, Pulisic: “Cerco di essere un bravo leader”

Milan, stanotte Pulisic ha segnato il primo dei 4 gol degli Stati Uniti contro la Giamaica. Dopo il match, l'intervista per ESPN.

Il giocatore del Milan Christian Pulisic , stanotte, ha messo a segno il primo dei 4 gol degli Stati Uniti contro la Giamaica . Il match, valevole per il ritorno dei quarti di finale della CONCACAF Nations League , è stato vinto 4-2 dagli States che si sono qualificati alle semifinali della competizione nord-centro americana.

A fine partita, Pulisic è stato intervistato da ESPN. Queste sono le sue parole sul suo stato di forma: "Per me è molto importante, voglio solo aiutare la squadra: non solo con gol e assist ma con tutto. Cerco di essere un leader ed aiutare a vincere le partite. Sono felice di star giocando così".