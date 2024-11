CALCIOMERCATO MILAN

Per il giovane nativo di Leganés, abile a giocare su ambedue le fasce pur essendo un destro naturale, 12 presenze e 2 gol in totale tra Serie C e Coppa Italia di categoria con il Milan Futuro di Daniele Bonera e nulla più. Soltanto qualche panchina in Prima Squadra con Fonseca. Uno dei motivi per cui, secondo il quotidiano sportivo iberico 'AS', nel calciomercato invernale Álex Jiménez potrebbe far ritorno in patria. Stavolta, però, per giocare titolare nella Liga.

Il Valencia, infatti, che ha perso il suo terzino destro Thierry Rendall Correia, portoghese, per la rottura del crociato, vorrebbe proprio il giocatore del Milan per tamponare l'emergenza. 'AS' specifica come i 'Murciélagos' vorrebbero Álex Jiménez esclusivamente in prestito secco fino al prossimo 30 giugno 2025, considerando anche che il giocatore è sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2028.

Álex Jiménez, ad ogni modo, non è l'unica opzione sul piatto del Valencia, che naviga in acque torbide in classifica in campionato: obiettivi sono anche Nacho Vidal e Iván Balliu. LEGGI ANCHE:Albertini presenta Milan-Juventus e sui rossoneri dice: "Secondo me manca..." >>>