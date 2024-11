Su Paulo Fonseca: «Se potrà diventare un top lo diranno i risultati. Se vincerà uno Scudetto certamente sì (ride, n.d.r.). Il lavoro dell'allenatore dipende dai risultati ottenuti nell’arco di una stagione. Se Fonseca lo troveremo nella lista dei migliori allenatori, vorrà dire che avrà vinto il campionato».

Sulla sorpresa nella gestione dei giocatori da parte di Fonseca: «A me sembra molto lineare. A volte da fuori giudichiamo quello che vorremmo e non quello che è realmente. Gestire un gruppo di giocatori nel quotidiano non è semplice, infatti io non ho voluto fare l'allenatore (ride, n.d.r.). Quello che sta mancando principalmente al Milan è la continuità, fa partite straordinarie e poi perde punti come è successo dopo il Real Madrid. Ma quando si cambia allenatore può succedere di non raggiungere subito i risultati sperati all’inizio».

Sul Milan da Scudetto al giorno d'oggi: «Secondo me, per quello che ha fatto vedere fino a oggi, no, ma il cammino è ancora lungo. Vedo altre squadre più solide e attrezzate per poter vincere lo Scudetto. E lo dico da milanista .... A questa squadra manca ancora tanto. Per me per vincere lo Scudetto è fondamentale come vengono gestiti i momenti negativi. Un momento di flessione arriva per tutte le squadra e la differenza la fa come viene gestito quel momento …».

Sull'opportunità, per vincere lo Scudetto, di avere un Milan più italiano. Una strada intrapresa da Inter e Juventus: «A me il senso di appartenenza piace tanto. Una volta apparteneva più al settore giovanile, ora l'allargo all'italianità. E nel Milan secondo me manca un po’ questo».

"Fonseca non si giudica da una vittoria o da una sconfitta" — Su quanto vale per i rossoneri la partita di sabato contro la Juventus: «Può dare la consapevolezza di essere una grande squadra così com'è successo dopo il successo nel derby».

Su Fonseca a rischio se perde contro i bianconeri: «Non si giudica il lavoro di un allenatore da una vittoria o una sconfitta. Credo che oggettivamente manchino ancora troppo troppe partite per poterlo giudicare».

Sul paragone, avanzato da qualcuno, tra Tijjani Reijnders e Frank Rijkaard: «Reijnders è un un buon giocatore che può diventare ancora più importante per il Milan. Sinceramente non me l'aspettavo, mi ha sorpreso positivamente. Ma il paragone con Rijkaard non regge con la storia di Franklin. È bravo, ma è un altro giocatore».

Su Rafael Leão che sta finalmente crescendo: «Io vedo un giocatore forte, ma un po' discontinuo. Deve migliorare su questo, sulla continuità, ma ha grandi potenzialità. Il giocatore forte ha la pressione, non quelli non forti».