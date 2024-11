CALCIOMERCATO MILAN

Fanno discutere le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic (consulente RedBird per AC Milan) sul calciomercato di gennaio 2025 dei rossoneri | Milan News (Getty Images)

Ieri sera i tifosi del Milan sono stati scossi dalle dichiarazioni rilasciate, a 'Sky Sport', da Zlatan Ibrahimovic - Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero - sull'imminente sessione invernale di calciomercato. Parole pronunciate dall'ex attaccante svedese in occasione della presentazione della 'Kings League' (di cui è Presidente) nel nostro Paese. Ma cosa ha detto Ibra di così tanto sconvolgente da gettare nello sconforto gli amanti dei colori rossoneri? Di certo, non quello che un sostenitore ferito avrebbe voluto sentirsi dire.