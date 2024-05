Milan, Pulisic: “Non riesco più a giocare a sinistra. Ho un segreto…”

Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Il Giornale' oggi in edicola. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni

Christian Pulisic , attaccante del Milan , ha parlato in esclusiva a 'Il Giornale' oggi in edicola. Ecco, dunque, uno stralcio delle dichiarazioni nell'intervista rilasciata al giornalista Franco Ordine. Clicca qui per l'intervista completa!

Su Pulisic che, arrivato al Milan da esterno offensivo sinistro, ora rende meglio a destra: "È proprio vero e qualche volta, con lo staff tecnico, scherziamo sull'argomento: non sono più capace di giocare a sinistra! La verità è che mi sono talmente abituato a destra e ne ho tratto sicuro giovamento anche nel fare gol grazie a un piccolo segreto: si chiama Rafa Leão. Ho studiato e capito come si muove. Lui di solito attira su di sé uno, due o tre avversari e allora la difesa risulta sguarnita da qualche altra parte, così io mi muovo, vado al centro dell'area sicuro come sono di ricevere lì il passaggio giusto al momento giusto".