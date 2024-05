Il Milan si prepara a un'estate molto importante. Prima la scelta dell' allenatore e poi un calciomercato che potrebbe essere molto caldo. I rossoneri, infatti, dovrebbero cercare almeno 4 tasselli. Occhio poi ai rinnovi: ballano i destini di Camarda, Calabria, Maignan e Theo Hernandez . Proprio il rinnovo del terzino francese potrebbe essere difficile per le richieste fatte. Ecco le ultime.

Milan, Theo Hernandez rinnovo in bilico? Richieste e cifre: e il Bayern Monaco...

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com infatti, Theo Hernandez avrebbe richiesto al Milan il rinnovo del contratto a queste condizioni: dagli attuali 4 milioni di euro netti a stagione a 8 milioni di euro netti a stagione. In pratica uno stipendio raddoppiato. Cosa vuole fare il Milan? Il Diavolo, si legge, non vorrebbe arrivare a quelle cifre. Le posizioni distanti potrebbero aprire scenari di calciomercato, con il Bayern Monaco che sarebbe sempre alla finestra, pronto a prendere Theo Hernandez in caso di partenza di Alphonso Davies verso il Real Madrid. La palla passa al Milan, vedremo quale sarà la scelta finale.