Milan, Pulisic: “Pioli mi ha voluto fortemente. San Siro e i tifosi…”

Sui tifosi e San Siro: "Ricordo di aver giocato qui a San Siro in Champions League e non riuscivo a credere a quello che stavo vedendo prima ancora che la partita iniziasse. L'atmosfera era assolutamente elettrica. Non avevo mai provato niente del genere. San Siro potrebbe essere il miglior posto al mondo quando c'è una partita importante".

Sull'arrivo al Milan: "Sono estremamente entusiasta, ora, di poter giocare davanti a questi tifosi e di far parte di tutto questo. I tifosi milanisti sono già stati fantastici, è incredibile. Ogni posto in cui sono stato i tifosi aspettavano là fuori; ti mostrano solo la passione e la cultura di questa città e cosa significa questo club per loro".

Sul Milan: "Sono orgoglioso di essere un giocatore del Milan, non importa da dove vengo. Questo club ha vinto titoli per tutta la sua storia, per questo sono desideroso di rappresentare il mio paese e di essere il primo ragazzo dagli Stati Uniti a venire qui e avere un grande impatto".

Su Pioli: "L'allenatore mi ha davvero fatto sentire come se mi volesse qui. Questo è esattamente quello che volevo sentire. Ovviamente voglio solo una giusta opportunità come tutti gli altri, ho ancora bisogno di guadagnarmi il mio posto, ma mi sembrava di essere veramente voluto. Quando mostrerò un buon impegno, un buon atteggiamento ogni giorno e allenarmi bene, avrò l'opportunità di uscire e esibirmi".

Sugli ex compagni al Chelsea: "Ho parlato con tutti gli ex ragazzi del Chelsea. Giroud e io abbiamo avuto un ottimo rapporto nel nostro ultimo club e dei bei momenti insieme. Abbiamo segnato molti gol insieme e lui mi ha sicuramente convinto a venire qui".