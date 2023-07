Milan, Pulisic: “Vorrei vincere la Serie A e la Champions League”

Un messaggio per i tifosi e se ha un sogno: "La risposta più facile è che vorrei vincere Serie A e Champions League. Il campionato è nuovo per me. Sono trofei importanti e non hai bisogno di motivazioni. L'anno scorso ci siamo andati vicini, speriamo di riuscirci".LEGGI ANCHE: Milan, sfida al Chelsea per Cherki >>>