Marianella: “PSG favorito, più forte del Milan. Su Pioli dico che …”

Massimo Marianella, giornalista e telecronista sportivo, nella giornata che precede la grande sfida di Champions League tra Milan e PSG, ha detto la sua sul tecnico rossonero Stefano Pioli: "A me Pioli piace molto, l’ho sempre detto. Mi piace la sua gestione umana del gruppo, mi piace come persona e come allenatore. È un allenatore logico, che non si inventa niente e non ha la presunzione di mettere rigorosamente la squadra al servizio delle sue idee ma fa un ottimo mix: avendo buone idee dal punto di vista tattico usa i giocatori nella loro miglior posizione".