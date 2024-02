Milan Primavera, Simic: “Sono sempre pronto, sia per Pioli che per Abate”

Milan Primavera, Simic: "Non importa dove gioco, io do sempre il meglio"

"Penso che non siamo entrai bene nella partita, i primi 10' non eravamo in partita e abbiamo preso anche il gol. Dopo però abbiamo fatto noi la partita, peccato non averla vinta. Giusto che il mister ci abbia dato indicazioni, anche perché quando sei in campo non vedi sempre tutto. Grazie a lui miglioriamo i dettagli ed eravamo effettivamente un po' lunghi. Sto facendo un bellissimo percorso, ora guardo avanti e cerco di aiutare la Primavera. Non importa dove gioco, io do sempre il meglio per aiutare i miei compagni. Con la Primavera abbiamo i nostri obiettivi e vogliamo raggiungerli. Io sono sempre pronto, sia per Pioli che per Abate". LEGGI ANCHE: Primavera, il derby fra Milan e Inter finisce 1-1: ecco le pagelle dei rossoneri >>>