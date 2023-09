Milan Primavera, Perrucci: “Siamo un bel gruppo, continuiamo a lavorare”

Vincenzo Perrucci , calciatore del Milan Primavera , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Milan TV' al termine del match vinto per 7-0 contro l' Entella e valido per la Coppa Italia . Ecco le sue parole.

Milan Primavera, le parole di Vincenzo Perrucci

"Una partita abbastanza difficile, ma l'abbiamo giocata veramente bene. Al 30' eravamo sul 5-0, quindi siamo andati sul campo per vincerla dal primo minuto. C'è sempre da migliorare e abbiamo messo minuti in campo per chi in campionato ha giocato meno degli altri, quindi è un buon test. Dobbiamo tutti lavorare e abbiamo voglia di farlo, siamo un bel gruppo".