Milan Primavera, Abate: “Non meritavamo di perdere, ma non ci sono alibi”

Sulla sconfitta: "Non meritavano la sconfitta assolutamente però questa sconfitta se presa dal lato giusto passa in modo salutare. Ritroveremo sicuramente un po’ di umiltà e ragioneremo. Questo non toglie nulla a dei ragazzi che hanno fatto un inizio di stagione molto importante. A volte le batoste servono per capire cosa non deve mai mancare. Giocare in modo ravvicinato non è semplice però non possiamo essere leggeri di testa e perdere gol su palla inattiva".